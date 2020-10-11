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شاهد.. دجاجة تواجه أفعى سامة للدفاع عن صغارها

منذ 20 ساعة
دجاجة تدافع عن صغارها

دجاجة تدافع عن صغارها

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حادثة طريفة ، تؤكد نظرية أن الإنسان وحتى الحيوان يفعل أي شئ للدفاع عن صغاره إن تعرضوا لأي خطر .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدجاجة تدافع عن صغارها ضد هجوم شنته أفعى كوبرا سامة.

وتظهر الدجاجة في الفيديو، وهي تبعد أفراخها عن الأفعى، بينما تشن عليها هجمات متتالية مستعينة بمنقارها.

ونجحت الدجاجة في تفادي ضربات الأفعى أكثر من مرة، ومع توجيه الضربات المتتالية استسلمت الأخيرة وقررت الرحيل.

ولم يتم تحديد مكان تصوير الفيديو، إلا أن الكوبرا الملكية تعيش في مناطق جنوب شرق آسيا والهند.

يذكر أن السم المستخرج من عضة كوبرا الملك كاف لقتل فيل ضخم أو 20 إنسانا.

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