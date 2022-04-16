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شاهد.. دولفين غاضب يحاول إغراق امرأة أمام أطفالها

16 - أبريل - 2022
دولفين- تعبيرية

دولفين- تعبيرية

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في واقعة غريبة، حاول دولفين غاضب إغراق امرأة أمام أطفالها في حوض مائي بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

تُظهر اللقطات الدولفين وهو يندفع إلى المدرب، بينما يخرج اثنان من المشاركين في العرض من المسبح لمساعدة زميلهم. ليهاجم الدلفين المرأة للمرة الثانية ويدفعها في الماء وهي تحاول السباحة إلى الجانب الآخر.

عندما تمكنت المرأة من الخروج من الماء، ركعت على ركبتيها. من الواضح أنها مصدومة مما حدث واقترب منها زميل لمعرفة ما إذا كانت بخير.

وشدد ممثلو الأكواريوم على أن المرأة لم تصاب بجروح خطيرة، ولكنها نقلت إلى المستشفى فقط للاطمئنان على حالتها.

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