فيديو مؤثر.. شاهدوا ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها

غالبا ما تقدم الحيوانات دروسًا فى الوفاء للبشر في الصدق وقوة حبها لأصحابها،حيث تداول رواد موقع “تويتر” فيديو لردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، معتبرين أن الوفاء ليس حصريا على البشر.
ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مسن داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.
فيديو.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضهhttps://t.co/1mmjZBBbvw
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— الشقردي (@aimh1386) January 31, 2023
وعلق مغرد قائلا: “سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر”.
شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه • صحيفة المرصد
سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر https://t.co/TaxIoGGE2G
— فاطمة البهيجان🇸🇦 (@f_albehjan) January 31, 2023
وقال آخر: “لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!”.
لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب!
أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!!🇸🇦 pic.twitter.com/uEDducMMbe
— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 30, 2023
🏮شاهد.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، وهي تستقبل صاحبها المريض بالأحضان، والعناق، معبرة عن حبها واشتياقها له، وكأنها تطمئن على صحته وسبب غيابه.
سبحان الله#السعودية #الرياض #مصر #القاهرة #الامارات #الكويت #عُمان #البحرين #الرسائل_الخاصه pic.twitter.com/QxkwZIz1Y0
— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) January 31, 2023