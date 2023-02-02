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فيديو مؤثر.. شاهدوا ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 10:30 صباحًا
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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غالبا ما تقدم الحيوانات دروسًا فى الوفاء للبشر في الصدق وقوة حبها لأصحابها،حيث تداول رواد موقع “تويتر” فيديو لردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه عنها بسبب مرضه، معتبرين أن الوفاء ليس حصريا على البشر.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، رجل مسن داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.

وعلق مغرد قائلا: “سبحان الله الوفاء ليس حصريا على البشر”.

وقال آخر: “لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!”.

 

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