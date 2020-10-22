شاهد..زوج كيم كارداشيان يفاجئها بهدية غير متوقعة بـ”عيد ميلادها” الـ40

اضطرت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان للاحتفال بعيد ميلادها الـ40 بأسلوبها الخاص عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بسبب إلغاء حفل عيد ميلاها بسبب تفشي فيروس كورونا ، ولكن صُدمت كيم من هدية زوجها، المغني، كانيى ويست، وبقية أفراد عائلتها لها، بمناسبة عيد ميلادها الـ40.

وكانت خطط كيم كارداشيان الخاصة بالاحتفال بعيد ميلادها الـ40 ألغيت بسبب فيروس “كورونا” المستجد، الذي ينصح الأطباء بتطبيق سياسة “التباعد الاجتماعي” خوفا من الإصابة به، لكن كان لزوجها وأسرتها خطط أخرى لها، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكانت البداية بتلقي كيم كارداشيان أمرا من أسرتها بالقدوم إلى حفلة ما وهي متأنقة بالكامل من أجل خضوعها لجلسة تصوير، لكن عند وصولها المكان فوجئت بهدية عيد ميلادها التي أعدت لها، وهي عبارة عن إعادة خلق لمشاهد من كل حفلات عيد ميلادها السابقة.

وعندما وصلت كيم كارداشيان، فوجئت ببالونات وأحصنة أعادت إلى ذهنها عيد ميلادها الأول، لتدرك أن الأمر غير متعلق تماما بجلسة تصوير.

وتم تصميم المكان، الذي تم مراعاة فيه إجراءات السلامة الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد، ليعيد خلق مناسبات مختلفة من أعياد ميلادها، منها حفل تم إحياؤه بالتزامن مع عيد “الهالوين”، ونفس السيارة التي اشترتها والدتها لها في عيد ميلادها الـ16.

كما تم في حفل عيد ميلاده كيم كارداشيان الـ40 عرض مشاهد من حفلات عيد ميلادها السابقة، والتي صورها لها والدها الراحل، المحامي روبرت كارداشيان.

وكان كاني ويست زوج كيم كارداشيان يقف بجوارها خلال تعرضها لمفاجآت حفل عيد ميلادها، والذي شاركت فيه كل شقيقاتها.