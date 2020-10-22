استمع لاذاعتنا

شاهد..سائق حافلة يرقص احتفالا بعودة الحياة للمدارس

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 1:10 مساءً
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

A A A
طباعة المقال

لقطة طريفة بعفوية مطلقة ، قام بها سائق حافلة مصري ترك المقود ليرقص احتفالا بخبر عودة الحياة المدرسية .

لم يتمالك أحد السائقين المصريين نفسه من شدة الفرحة ببدء العام الدراسي الجديد، فظهر في مقطع فيديو وهو يرقص فوق مقعد القيادة تاركا مقود السيارة.

وظهر السائق الذي يبدو أنه يقود أحد الحافلات المدرسية في محافظ المنيا بصعيد مصر (الجنوب)، وهو ينصت إلى أغنية غير واضحة الكلمات في كاسيت الحافلة، ثم تفاعل معها، وأخذت يداه ترتجفان، وزادت حماسته إلى حد الجنون بعد أن علم أن أحد الطلاب يقوم بتصويره بهاتفه المحمول، فأخذ يغني ويصفق بقوة.

ثم فجأة ترك مقود السيارة وصعد إلى مقعد السائق بقدميه تاركا الحافلة تسير بمفردها دون تدخل منه، بل وأدار لها ظهره متفاعلا مع تصفيق الطلاب في الحافلة.

المزيد من منوعات

مايكل جوردان
لمكافحة كورونا… خطوة إنسانية لمايكل جوردان
ميشال حايك
ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟
جو رعد
بالفيديو – هل جو رعد خطيب مريم حسين؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء