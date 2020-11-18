شاهد..سياسي يأكل سمكة نيئة في مؤتمر لإثبات أنه لا يسبب كورونا

تصرف غريب أفدم عليه سياسي سيرلانكي لتشجيع بيع الأسماك في بلاده ، بسبب حالة الركود التي تعانيها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا .

وتناول البرلماني ووزير الثروة السمكية السابق في سريلانكا، ديليب وياراتشي، البالغ من العمر 63 عامًا، سمكة نيئة؛ لتشجيع شراء الأسماك في أعقاب الركود الناجم عن انتشار الفيروس.

وقال وياراتشي للمواطنين خلال المؤتمر قبل أن يقضم السمكة بأكملها: ”أحضرت هذه السمكة حتى أوضح لكم الأمر، أناشد الشعب أن يأكلوا الأسماك، لا تخافوا، لن يصاب أي منكم بفيروس كورونا“.

وأضاف: ”أهلنا الذين يعملون في مجال الثروة السمكية لا يمكنهم بيع أسماكهم، السكان لا يأكلون الأسماك ولا يستطيع أصحاب قوارب الصيد تحمل تكاليف الذهاب إلى البحر“.

وتابع وياراتشي الذي شغل منصب وزير مصايد الأسماك حتى العام الماضي أنهم مدينون لهؤلاء لأنهم لا يستطيعون بيع أسماكهم.

كان قد عزف المواطنون عن شراء الأسماك بعد التقارير التي أشارت إلى إصابة العديد من التجار بالفيروس، مما دفع الحكومة إلى إغلاق سوق الجملة الرئيس في البلاد.

وتسبب ذلك في ترك عشرات الآلاف من الأطنان من الأسماك دون بيع، على الرغم من أن وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة أكدت أنه من غير المحتمل الإصابة بفيروس كورونا من الطعام.

يذكر أن عدد الإصابات في سريلانكا بلغ حوالي 17.831 حالة بينها 61 حالة وفاة.