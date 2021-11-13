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شاهد.. شاب مصري يغامر بحياته لإنقاذ طفل من حريق

13 - نوفمبر - 2021
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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في مشهد بطولي، تمكن شاب من إنقاذ طفل رضيع خلال حريق نشب في شقة سكنية بمدينة العبور الجديدة شمال شرق القاهرة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق لحظة وقوف شاب على شرفة شقة بالطابق الرابع في أحد العقارات بحي الكرامة في العبور الجديدة بينما اشتعلت النيران في الطابق الخامس وهو يتسلم رضيعا من أيدي شخصين يعتقد أنهما أباه وأمه في الشقة التي بدأ الحريق الانتشار فيها.

ودفعت السلطات المحلية بسيارتي إطفاء إلى المكان وجرت السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة الساكنة في الشقة، إلا أن مالكها تعرض لاختناق نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والخروج فور تقديم الخدمة الطبية له.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تبين بالمعاينة والفحص أن الحريق كان نتيجة حدوث ماس كهربائي بالميكرويف بمطبخ الشقة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

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