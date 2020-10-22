شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة

أظهر مقطع فيديو تم تصويره باحترافية باستخدام طائرة للتصوير ، شابا ممسكا بفنجان قهوة في عنان السماء .

نشر مصور الدرون الأوكراني، نزار دروش، مقطع فيديو لشاب يقف أعلى بالون ضخم، ويلوح لطائرة تمر بجانبه، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع، الشاب ألكسندر ماروشكو، وهو يرتدي روب النوم ممسكا بفنجان القهوة ويقف أعلى البالون الضخم، كأنه مستيقظ للتو من النوم، ويلوح لطائرة ظهرت بشكل مفاجئ بجانبه، وصور المقطع بكاميرا طائرة الدرون.

وعلق دروش على المقطع قائلا “صباح الخير”، فيما قال ماروشكو “على قمة العالم، الكثير من العمل من فريق رائع لتحقيق ذلك، شكرا جزيلا لكم.. أحبكم جميعا”.

ولقي المقطع تفاعلا كبيرا، حيث تجاوز عدد المشاهدات له على إنستغرام 400 ألف مشاهدة على مدار الأيام القليلة الماضية.