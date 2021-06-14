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شاهد.. صاعقة رعدية تشعل النيران في جبل بالسعودية

14 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2021 7:30 مساءً
صاعقة رعدية

صاعقة رعدية

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تسببت صاعقة رعدية ضربت جبل عفر في السعودية إلى اشتعال النيران في أجزاء من الجبل، حسب ما أظهره مقطع فيديو.

وقال موقع “سبق” السعودي إن الجبل الواقع بين مركزي يلملم وجدم بمدينة الليث شهد اشتعال النيران في أجزاء منه بعد صاعقة رعدية ضربت قمته قبل نحو يومين.

وبحسب سكان المنطقة، فإن النيران ظلت مشتعلة لفترة طويلة، دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى الموقع بسبب التضاريس الصعبة.

وأبدى الأهالي تخوفهم الشديد من انتشار الحريق في أجزاء واسعة من الجبل بفعل قوة الرياح، لافتين إلى أن كثرة العشب والأشجار بالجبل ساعدت في انتشار الحريق.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات بشأن بعض المناطق، التي ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

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