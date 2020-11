شاهد..صحفي يقتحم اجتماعاً سرياً لوزراء دفاع أوروبا

تمكّن صحفي من الدخول إلى اجتماع سري لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي ، بعدما نشرت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد بصفحتها بموقع تويتر صورة تحتوي على عنوان الدخول وجزء من شفرة الدخول.

واستطاع الصحفي الهولندي دانييل فيرلان، من اختراق اجتماع مغلق عبر الفيديو باستخدام تطبيق “زووم” لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي.

وبدأ الصحفي بالتلويح بعدما تمكّن من الالتحاق بالاجتماع، بينما ردّ عليه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “هل تعلم أنك دخلت إلى مؤتمر سري؟”

وبحسب “بي بي سي”، فقد ردّ فيرلان: “أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. آسف لمقاطعة مؤتمركم.. سأغادر فورا”.

وردا على اعتذار فيرلان قال بوريل: “هل تعلم أن ما قمت به يعد جريمة جنائية؟ من الأفضل أن تغادر بسرعة قبل وصول الشرطة”.

ورأى فيرلان في الصورة التي نشرتها بيليفيلد على “تويتر” أن خمسة من ستة أرقام من الشيفرة السرية اللازمة للدخول إلى الاجتماع كانت مرئية، الأمر الذي مكّنه من تخمين الرقم الأخير.

وأثار اختراق فيرلان للمؤتمر المنعقد عبر الفيديو ارتباكا لدى المسؤولين، الأمر الذي اضطرهم إلى إلغاء المؤتمر لأسباب أمنية.

وعلى إثر الحادثة، دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تعزيز الأمن الرقمي، وتمّ حذف الصورة من “تويتر”، في حين علّق بوريل قائلا إن “هذا يظهر مرة أخرى أنه يتعين على الوزراء أن يدركوا مدى الحرص الذي يجب عليهم اتخاذه عند التعامل مع تويتر”.

Thank you @danielverlaan for hacking a EU defence ministers conference. Apart from a good laugh, I hope it will raise awareness about communication security issues in the EU institutions. If it’s the case , you will be my hero ! #Defence #EU #LetsBeSerious pic.twitter.com/5nj3kNZGmz

— Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) November 21, 2020