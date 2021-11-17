الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد: هدية مفاجئة وغريبة لشاب صيني في يوم زفافه

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2021 12:08 صباحًا
عروسين- تعبيرية

عروسين- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قام شاب صيني بتقديم هدية غريبة لصديقه في يوم زواجه عبارة عن إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرا عما يكنه من مشاعر طيبة له.

ذكرت ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، التي نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة تقديم تلك الهدية التي يصل وزنها إلى 60 كيلوغرام وتحتاج إلى شخصين لحملها.

ويظهر الفيديو الشاب الصيني وهو يستعين بشخص آخر لنقل الهدية إلى صديقه من السيارة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن قيمتها تساوي نحو 10 آلاف ياون (ما يقرب من 1566 دولار).

وقالت الصحيفة إن الرقم 9 له دلالة خاصة في المناسبات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الناس يعتبروها تعبيرا عن مشاعرهم بتمنى الخير للآخرين.

    المزيد من منوعات

    ميلاد يوسف
    ميلاد يوسف لصوت بيروت إنترناشونال: شخصية عصام في " باب الحارة" سبب شهرتي
    ماتيو بريتيني
    ماتيو بريتيني يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة
    من مباراة اليونايتد وأرسنال
    الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلحق أول هزيمة بأرسنال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟