شاهد: هدية مفاجئة وغريبة لشاب صيني في يوم زفافه

قام شاب صيني بتقديم هدية غريبة لصديقه في يوم زواجه عبارة عن إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرا عما يكنه من مشاعر طيبة له.

ذكرت ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، التي نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة تقديم تلك الهدية التي يصل وزنها إلى 60 كيلوغرام وتحتاج إلى شخصين لحملها.

ويظهر الفيديو الشاب الصيني وهو يستعين بشخص آخر لنقل الهدية إلى صديقه من السيارة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن قيمتها تساوي نحو 10 آلاف ياون (ما يقرب من 1566 دولار).

وقالت الصحيفة إن الرقم 9 له دلالة خاصة في المناسبات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الناس يعتبروها تعبيرا عن مشاعرهم بتمنى الخير للآخرين.

A “good” friend? To celebrate this man’s big day, his friends gave him a bucket containing 9,999 coins. pic.twitter.com/Vu5mEHvrxL

— South China Morning Post (@SCMPNews) November 17, 2021