شاهد.. طائرة أمام كل منزل في حي سكني بكاليفورنيا

في مشهد غير مألوف تحول حي سكني في ضواحي ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى حظيرة طائرات تجمع الطيارين وعشاق الطيران.

ونقل موقع “سكاي نيوز” عن تقرير لـ”إنسايدر” قوله إن الحي يطلق عليه اسم “كاميرون إيربارك إستيتس”، وهو جزء من “كاميرون بارك”، التابع لمقاطعة إلدورادو.

وبحسب التقرير يوصف الحي بأنه “مطار سكني”، حيث يمتلك أصحاب المنازل حظائر لطائراتهم بدلا من المرائب، وحيث تنتشر الطائرات في الشوارع أكثر من السيارات.

وذكر التقرير أن الحي الشهير يضم نحو 124 منزلا، مشيرا إلى أنه يجري بيع المنزل الواحد هناك بأكثر من 1.5 مليون دولار.