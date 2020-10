شاهد..عالم أمريكي فاز بجائزة “نوبل” وهو نائم فأيقظوه بطريقة غريبة

في حادثة طريفة ، فاز عالم الاقتصاد الأميركي بول ميلغروم،بجائزة نوبل المرموقة في فرع الاقتصاد لعام 2020، ولكنه كان نائما لحظة إعلان فوزه بالجائزة بالمشاركة مع مواطنه وجاره بالسكن روبرت ويلسون الذي أسرع إليه حاملا الخبر السار.

بعد ظهر أمس الاثنين، اتصل أحدهم من “الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم” التي تختار لجنة فيها المستحقين جوائز نوبل كل عام، وزف للاقتصادي والبروفسور الأميركي Robert Wilson البالغ 83 سنة، خبر حصوله على نوبل بالاقتصاد، مناصفة هذا العام مع من يصغره سنا بأكثر من 11 عاما، وهو زميله وجاره بالسكن في ولاية كاليفورنيا Paul Milgrom البروفسور مثله بجامعة Stanford University الخاصة للعلوم.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ

