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شاهد ..عراقية ترمي طفليها بنهر دجلة بسبب خلاف مع طليقها

منذ 16 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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شهدت العراق جريمة مروعة ، حيث أقدمت امرأة على رمي طفليها من فوق جسر على نهر دجلة ، مما أثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل .

ووثقت كاميرات المراقبة مقطعا تظهر فيه سيدة تقدم على رمي طفليها في نهر دجلة.

وتداول نشطاء على نحو واسع مقطع الفيديو الذي يبدو أنه تم تصويره مساء الجمعة، حيث قال بعضهم إنه لسيدة أقدمت على فعلتها بسبب خلافات مع طليقها والد الطفلين البريئين.

وقال ناشطون إن مكان الحادثة هو ”جسر الأئمة“ الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة، وسط أنباء أفادت بأن قوات الأمن ألقت القبض على الجانية وباشرت التحقيق معها في الواقعة.

وفي المقابل، انتشر مقطع فيديو قال ناشروه إنه لوالد الطفلين، وقد كان قريبا من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت مرتفع على طفليه بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن جثتي الطفلين.

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