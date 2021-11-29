شاهد.. فتاة تنزع خطاف صنارة من فك قرش عملاق

نشرت غواصة محترفة، تشارك الكثير من مشاهد الفيديو للحظات سباحتها إلى جانب الحيوانات المفترسة الأخطر في عالم البحار “أسماك القرش”، مقطعا جديدا قامت خلاله بنزع خطاف صنارة علق بين فكي سمكة قرش عملاقة.

وشاركت الشابة المحترفة بالغوص إلى جانب هذه المخلوقات، على صفحتها في “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر قيامها بتخليص قرش كبير من خطاف صنارة صيد عالقة بفمه.

وقامت الفتاة بأخذ قطّاعة معادن (كمّاشة) من القارب وغاصت باتجاه القرش، بعد أن شاهدت مع زملائها في فريق الغوص خطافا مع شريط صيد عالقا بفم سمة قرش، وقامت في البداية بقطع طرف الشريط لتخليص السمكة من مشكلتها.

وبحسب التعليق الذي شاركته على صفحتها التي تحمل اسم “juansharks”، تمكنت الشابة من قطع جزء كبير من الشريط في المحاولة الأولى، لتعود لاحقا وتقطع الجزء الآخر، لكنها بعد عدة محاولات لم تستطع نزع الخطاف الذي علق بين الفكين، ربما بسبب خطورة الموقف، لكنها أشارت إلى أن الخطاف سيصدأ بعد وقت قصير ويقع في قاع المياه.