شاهد.. فيديو طريف لمراسل رياضي أمريكي يُجبر على تغطية عاصفة ثلجية

عانى عشرات الملايين من الأمريكيين أمس الجمعة من درجات حرارة شديدة الانخفاض وعاصفة ثلجية أدت لانقطاع التيار الكهربائي، فيما تم إلغاء تجمعات العطلات تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن نحو 200 مليون شخص تلقوا إرشادات أو تحذيرات أمس الجمعة. كما ذكر خبراء الأرصاد أن خريطة الأرصاد “ترسم إحدى أعلى درجات التحذير والإرشاد بالنسبة للطقس الشتوي على الإطلاق”.

مع اشتداد العاصفة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع للمراسل الرياضي الأمريكي، مارك وودلي، الذي طُلب منه تغطية الأحوال الجوية بعد إلغاء المناسبات الرياضية.

وحصدت مقاطع المراسل ملايين المشاهدات، ولكن ليس بسبب المعلومات حول الأحوال الجوية، وإنما بسبب طريقة سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg

— Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022