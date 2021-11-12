شاهد كركند البحر بلون غريب‎!

تم الكشف على كركند بحر نادر “واحد في 100 مليون” قبالة ساحل ولاية ماين مؤخراً، وهو أمر قد يحدث ‏مرة واحدة فقط في العمر.‏ اصطاد بيل كوبرسميث هذا النوع من القشريات النادرة على شكل حلوى القطن في خليج كاسكو مين، وفقاً ‏لمدونة نشرتها شركة كركند البحر ‏Get Maine‏.‏

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: كوبرسميث، الذي كان يصطاد الكركند ل 40 سنة، قام بتسمية الكركند النادر “هادي” على اسم حفيدته، ‏بحسب تقارير ‏CBS‏ بوسطن.‏ إنّ لون الكركند قزحي الألوان هو نتيجة لطفرة جينية تخلق تلوينات فريدة.‏

وفقاً للجمعية الكيميائية الأمريكية، ” الكركند يأكلون صبغة حمراء في طعامهم النباتي تسمى أستازانتين، مما ‏يساعد على حمايتهم من الإجهاد”. يتم تخزين هذا الصباغ في جلد كركند البحر تحت غلافه الخارجي الصلب. ولكن مع مرور الوقت، يبدأ ‏الصباغ في الهجرة إلى القشرة، حيث تغير بروتينات القشرة المختلفة الصباغ لتخزينه، وتغير لونه”.

ويعتقد أنّ احتمالات اصطياد كركند البحر بلون حلوى القطن هي “واحد في 100 مليون” ولكن هذا مجرد ‏تقدير، يعترف الخبراء.‏

هادي لن يكون وجبة لشخص ما. فإنه يسبح حالياً في خزان في ‏Get Maine‏ لحين تمكنه من الذهاب إلى ‏حوض السمك لبقية حياته بحسب الشركة.‏

في شباط 2021، تم اكتشاف كركند البحر الأصفر، وهو اكتشاف يحدث بنسبة واحد من كل 30 مليون، ‏قبالة ساحل مين.‏ تم التبرع بكركند البحر، الملقب “بانانا”، في نهاية المطاف إلى مركز العلوم البحرية في جامعة نيو انغلاند ‏في بيدفورد.‏

بعد بضعة أشهر، في نيسان، تمّ اصطياد كركند البحر الأزرق قبالة ساحل كورنيش بينزانس، قبل إطلاقه ‏مرة أخرى في البرية، بحسب ‏DailyMail.com‏.‏

وقد تمّ اصطياد كركند البحر الأزرق أيضاً في ماساتشوستس بالقرب من شواطئ غلوستر، ماساتشوستس، ‏مدينة ساحلية في كيب آن، في تموز.‏

في تموز 2020، اكتسب كركند البحر الأزرق الذي تم تسليمه إلى مطعم ‏Red Lobster‏ في أوهايو فرصة ‏جديدة للحياة بعد أن لاحظ أحد الموظفين ندرته ورفض طهيه وتم نقله لاحقاً إلى حديقة حيوانات قريبة.‏

تم القبض على العديد من الكركند النادرة الأخرى في الذاكرة الحديثة، بما في ذلك كركند البحر الأنثى كاليكو ‏التي تم القبض عليها في سيلفر سبرينغز، ماريلاند في كانون الثاني 2019.‏

تم القبض على كركند البحر “ألبينو” قبالة ساحل يوركشاير في كانون الأول 2019، قبل أن يتم التبرع به ‏في نهاية المطاف إلى الصندوق الوطني.‏ تم العثور على كركند البحر الشفاف، الذي تم وصف ندرته بأنه 1 من 100 مليون، قبالة ساحل مين في آب ‏‏2018.‏