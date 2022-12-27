شاهد.. كيم كارداشيان تبكي على الهواء بسبب زوجها السابق

تأثرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، في أثناء حديثها عن صعوبات التربية المشتركة مع زوجها السابق، المغني كانييه ويست.

ولم تتمالك كيم البالغة من العمر 42 عامًا دموعها، عندما تحدثت عن مشاركة 4 أطفال مع ويست.

وأشارت إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لإبعاد الدراما عن أطفالها، في محاولة لحمايتهم من الأوقات العصيبة التي مرت بها هي وطليقها كانييه ويست.

وأجهشت كيم في البكاء عندما قارنت حياة أطفالها بحياتها وتربية والدها الراحل روبرت كارداشيان لها.

ولفتت إلى أنها كانت تأمل في أن تمنح أطفالها ذكريات رائعة كتلك التي أعطاها لها والدها، لكنها اعترفت بأن الأمر في غاية الصعوبة مع كانييه.

وأضافت كيم “كان عندي أفضل أب، شاركني أفضل الذكريات وأعظم التجارب، وهذا كل ما أردته لأولادي”.

وتحدثت كيم أيضًا عن كيفية حمايتها لأطفالها الأربعة من الدراما والثرثرة، حيث كشفت أنها تبعد أطفالها عن أخبار العالم الخارجي، كما تحرص على عدم التقليل من شأن والدهم أو الهجوم عليه أمامهم.

تأتي مقابلة كارداشيان، في أعقاب عام مضطرب بالنسبة لزوجها السابق كانييه ويست، الذي احتل عناوين الصحف بسبب سلسلة من الأفعال والتصريحات المثيرة للجدل.

وكان ويست تضرر مهنيًّا، حيث قامت بضع علامات أزياء، كأديداس وبالنسياغا، بقطع علاقاتها معه عقب اتهامات له بـ “معاداة السامية”.

يشار إلى أن كيم كارداشيان تقدمت بطلب الطلاق من كانييه في فبراير عام 2021، بعد زواجهما في 2014 وإنجابها لأربعة أطفال وهم: نورث 9 سنوات، ووسانت 6 أعوام، وشيكاغو 4 أعوام، وسالم 3 أعوام.