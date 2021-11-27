شاهد.. ليفربول يقسو على ساوثهامبتون برباعية

تمكن فريق ليفربول ، من تحقيق الفوز على ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2021-2022.

أحرز ديوجو جوتا هدف التقدم لصالح ليفربول مبكرا بعد مرور نحو دقيقتين من بداية المباراة، وتحديد بعد 97 ثانية ليصبح أسرع هدف للريدز في الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2019 (15 ثانية ضد هدرسفيلد تاون).

وأضاف النجم البرتغالي جوتا الهدف الثاني للريدز من صناعة النجم المصري محمد صلاح الدقيقة 32 من زمن المباراة.

وسجل تياجو ثالث أهداف ليفربول عن طريق تسديدة رائعة الدقيقة 37 من زمن المباراة، واختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الرباعية في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وخاض ليفربول مواجهة ساوثهامبتون بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: أليسون / الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون / خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو / الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بهذه النتيجة، يرتقى ليفربول لوصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وواصل ليفربول الضغط على المتصدر تشيلسي برصيد 29 نقطة وتخطى مانشستر سيتي الوصيف بشكل مؤقت والذى يملك في رصيده 26 نقطة.

يذكر أن تشيلسي سيصطدم بنفس الجولة مع مانشستر يونايتد غدا الأحد، بينما سيلعب مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد الأحد أيضا.

وكان ليفربول حقق فوزا كبيرا على آرسنال برباعية دون رد في الجولة الماضية، إلى جانب الفوز على بورتو مساء الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة بدوري أبطال أوروبا.