شاهد..ليفربول يمنح محمد صلاح هدية الموسم

لاعب ليفربول محمد صلاح
لاعب ليفربول محمد صلاح

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بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول والذي تكلل بتتويج بلقب البريمرليغ الذي غاب عن خزائن النادي أكثر من 30 عاما .

بث الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).

وعلق نادي ليفربول على مقطع الفيدو بتغريدة جاء فيها: “يا له من موسم، يا له من لاعب”.

وأردف: “استمتع بسحر محمد صلاح”.

يذكر أن محمد صلاح قد توج مع فريق ليفربول بلقب بطل “البريميرليغ”، اللقب الذي غاب عن خزائن “الريدز” لمدة 30 عاما.

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