شاهد..ليفربول يمنح محمد صلاح هدية الموسم
بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول والذي تكلل بتتويج بلقب البريمرليغ الذي غاب عن خزائن النادي أكثر من 30 عاما .
بث الحساب الرسمي لفريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز أهداف وتمريرات هدافه المصري محمد صلاح خلال الموسم (2019-2020).
وعلق نادي ليفربول على مقطع الفيدو بتغريدة جاء فيها: “يا له من موسم، يا له من لاعب”.
وأردف: “استمتع بسحر محمد صلاح”.
يذكر أن محمد صلاح قد توج مع فريق ليفربول بلقب بطل “البريميرليغ”، اللقب الذي غاب عن خزائن “الريدز” لمدة 30 عاما.
What a season ❤️
What a player 🤩
👑 𝑬𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒈𝒊𝒄 𝒐𝒇 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/RKpOhCcD0G
— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 3, 2020