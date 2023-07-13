شاهد.. مذيع ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه

وسكب أرمين وولف الماء على رأسه مع نهاية النشرة، وذلك للتعبير عن الضيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في النمسا خلال الفترة الماضية، حيث تخطت في فيينا 37.2 درجة مئوية.

وتشهد العديد من الدول حول العالم ارتفاعًا حادًّا في درجات الحرارة بما فيها المنطقة العربية، وهو ما استدعى من بعض الأشخاص التعامل مع الأمر بشكل طريف.

وعانى سكان عدد من الدول الأوروبية، ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية شهر يوليو الجاري.

واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه.

وكان المذيع النمساوي أرمين وولف توج عام 2019 بلقب صحفي العام في أوروبا، وعُرف عنه بعض المواقف الغريبة والطريفة على الهواء.

وتشهد الدول الأوروبية موجة حر بحسب خدمات مراقبة الأرصاد الجوية، فيما وصلت درجة الحرارة في العاصمة النمساوية فيينا إلى 37.2، وهي الأعلى على الإطلاق.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين الماضي، بأنّ الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري هو أشدّ الأسابيع حرًّا على الإطلاق.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنّ “العالم شهِد للتوّ الأسبوعَ الأشدَّ حرًّا على الإطلاق، بحسب بيانات أوَّلية”.

كما ذكرت خدمة “كوبرنيكوس” المعنيّة بتغيّر المناخ التابعة لبرنامج “كوبرنيكوس” الذي تديره المفوضية الأوروبية، لوكالة “فرانس برس”، بأنّ بياناتها أظهرت أنّه من المرجّح أن يكون الأسبوعُ الماضي الأشدَّ حرًّا منذ بدء توثيق درجات الحرارة في عام 1940.