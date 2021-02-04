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شاهد.. مسؤول هندي يشرب “مطهر اليدين”

4 - فبراير - 2021
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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لقطة غريبة رصدت الكاميرات لمسؤول هندي التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعة معتقدا بالخطأ أنها زجاجة ماء، وذلك أثناء اجتماع عام بمدينة مومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسسة بلدية مومباي الكبرى راميش باوار، في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي، الأربعاء، عندما أخذ جرعة من زجاجة قريبة.

وكان باوار يعتقد على ما يبدو أن الزجاجة بها ماء، وأخذ منها رشفة كبيرة لكن سارع شخص ما يقف وراءه لتحذيره من أنه يشرب مطهر اليدين.

ولاحظ المسؤول المحلي خطأه على الفور، وبصق المطهر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم أعطاه أحد الحاضرين زجاجة ماء.

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