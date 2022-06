شاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة طائرة أمريكية والركاب يتصدون له

حاول مسافر على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأميركية حاول اقتحام قمرة القيادة قبل أن يتصدى له مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة وينجحوا في شل حركته.

واضطرت رحلة شركة دلتا المتّجهة من لوس أنجلس إلى ناشفيل، للهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكسيكو، حيث تمّ سحب الرجل من الطائرة وتقييد يديه وقدميه.

وكان الرجل صرخ مراراً “أوقفوا هذه الطائرة” بينما تمّ طرحه أرضا أمام قمرة القيادة، وفقاً لتسجيل فيديو بكاميرا هاتف محمول.

وقال مسافر كان على متن الطائرة لم يُعرّف عن نفسه لشبكة “سي أن أن”، إنّ الرجل “نهض فجأة دون سابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار وبدأ يطرق على بابها”.

ووصفت راكبة أخرى تدعى جيسيكا روبرتسون المشهد بـ”المرعب”، لكنها أشادت برد الفعل السريع للمضيفات.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي في ألبوكيرك على تويتر أنه استجاب للحادث.

وأعربت شركة دلتا في بيان لوسائل الإعلام الأميركية عن “شكرها لطاقم وركّاب رحلة دلتا 386 (..) الذين ساعدوا في اعتقال أحد الركّاب المشاغبين”.

وأضافت “هبطت الطائرة بلا أي حادث يُذكر، ونُقِل المسافر من قبل سلطات إنفاذ القانون”.

وأمضى الركاب الباقون خمس ساعات في ألبوكيرك، قبل أن تقلهم طائرة أخرى إلى ناشفيل.

UPDATE: Raw passenger video shows the aftermath of a man who attempted to breach the cockpit of a Delta Airlines flight on its way to Nashville from Los Angeles on Friday. pic.twitter.com/2VDYp4Y3Tj

— WSMV News4 Nashville (@WSMV) June 5, 2021