شاهد..مشاجرة عنيفة بين ميسي وقائد منتخب بوليفيا

دخل النجم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، في مشاجرة مع مارسيلو مورينو، قائد منتخب بوليفيا، عقب المباراة التي انتهت بفوز التانغو 1-2، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأظهرت الكاميرات ميسي وهو ينفعل في وجه مورينو، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لفض الاشتباك وتهدئة اللاعبين.

LA LECTURA DE LABIOS DEL CRUCE: "LA C… DE TU MADRE. ¿QUÉ PASA, PELADO?" Quién es "el pelado" que se peleó con Messi tras finalizar el partido: https://t.co/ouhEGSY2tS pic.twitter.com/xoplQkk2Ey — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2020

وبحسب قناة “تي يو سي” الأرجنتينية، فقد وجه ميسي لفظا بذيئا لمورينو، وقال له: “ما مشكلتك؟”، ثم دخل “البرغوث” في مشادات أخرى مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا، والذي تلفظ بكلام أزعج النجم الأرجنتيني.

ورد ليو قائلا: “ما خطبك؟ لقد كنت تصرخ طوال المباراة، أيها الأحمق، لماذا تثير ضجة أيها الأحمق؟.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف سجلهما لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا في الدقيقتين 45 و79، فيما أحرز مارسيلو مورينو، هدف بوليفيا في الدقيقة 24.