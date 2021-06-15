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شاهد.. مشجع يقتحم ملعب مباراة فرنسا وألمانيا بمظلة

15 - يونيو - 2021
مشجع يقتحم مباراة فرنسا والمانيا بمظلة

مشجع يقتحم مباراة فرنسا والمانيا بمظلة

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واقعة طريفة شهدتها مباراة منتخبي فرنسا وألمانيا، حيث اقتحم أحد الأفراد وهو يمتطي مظلة، ملعب أليانز أرينا الذي يستضيف مباراة المنتخبين ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

ووسط دهشة من اللاعبين والجماهير، قام أحد المشجعين باقتحام ملعب أليانز أرينا بالمظلة من المدرجات، ونزل إلى أرضية الملعب.

وابتعد اللاعبون عن الرجل صاحب المظلة والذي سقط أرضًا، حتى دخل أمن الملعب لإخراج المشجع.

ويستهل منتخب فرنسا بطل العالم 2018 حملته في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بلقاء من ”العيار الثقيل“ أمام مضيفه الألماني الساعي لإعادة اكتشاف نفسه، واستعادة مكانته العالمية.

 

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