شاهد.. “مشهد رهيب”داخل إحدى المتاجر في بيروت لحظة الانفجار

مشهد رهيب لحظة انفجار بيروت
مشهد رهيب لحظة انفجار بيروت

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تتوالى الفيديوهات التي تكشف قظاعة انفجار مرفأ بيروت ، وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لـ”مشهد رهيب” داخل إحدى متاجر الأثاث في العاصمة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة لحظة الانفجار بشكل لا يصدق، فيما كان الموظفون في المتجر سالمين.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظات من الذعر وشدة الانفجار على من كانوا داخل المتجر، فيما لا يعرف بعد حالتهم الصحية.

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة 5000 آخرين وترك ما يصل إلى 250 ألفا بدون منازل صالحة للسكن، مما أضر بأمة تعاني بالفعل من الانهيار الاقتصادي وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، تم استجواب أكثر من 19 شخصا من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، حيث تم تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، إضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء.

 

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