شاهد.. معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط

رصدت عدسات الكاميرا معركة شرسة جدا خاضتها مجموعات كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور البحرية في أعماق مياه المحيط الهندي.

وصورت عدسة أحد الغواصين مشهدا فريدا لما يمكن وصفه بـ”المعركة الضخمة” التي حدث تحت سطح مياه المحيط الهندي حيث تعرض سرب ضخم من الأسماك لهجوم شرس من الماء والسماء أيضا.

ووصفت صفحة “oceansnation” المتخصصة بعالم ما تحت البحار، المشهد الذي شاركته على صفحتها في “إنستغرام” بـ”هيجان التغذية” الكبير، حيث اشتركت أنواع كثيرة من الحيوانات بتنفيذ الهجوم على سرب الأسماك.

وعلقت الصفحة: “هناك الكثير من الأحداث المختلطة في هذا الفيديو، عليك مشاهدته عدة مرات لاستيعاب كل ذلك. حيث تنضم أسماك قرش الحوت والحيتان الضخمة وأنواع متعددة من الأسماك السطحية (التي تعيش بالقرب من سطح المياه) إلى العشرات من أسماك القرش الوتدية ذات الذيل. (وقصد بها طيور النورس)… كلهم يحاولون الاستفادة من هذا التجمع الضخم للأسماك الصغيرة في أعماق المحيط الهندي… إنه سحر”.

وتعيش الأسماك الصغيرة في البحار والمحيطات على شكل أسراب كبيرة جدا، في محاولة لتضليل الحيوانات المفترسة، وتتميز بالذكاء الجماعي الذي لا يحتاج إلى قائد، ويتصرف السرب كما لو كان كائنا حيا واحدا يتصرف ويتخذ القرارات بشكل مستقل، لكن هذه الحيلة لا تنطبق على الحيتان الحدباء التي تلتهم سربا كاملا “بلقمة” واحدة”.