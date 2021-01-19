شاهد.. ميلانيا ترامب في رسالة وداع "موثرة"

أصدرت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، الاثنين، رسالة وداع، دعت فيها الأميركيين إلى الامتناع عن العنف، وحثتهم على اتباع روح مبادرتها “كن الأفضل”، والتي ركزت على مكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز رفاه الأطفال، ومكافحة إساءة استخدام المواد الأفيونية المخدرة.

وقالت السيدة الأولى في مقطع فيديو مدته نحو 7 دقائق: “كن شغوفا في كل ما تفعله، لكن تذكر دائما أن العنف ليس هو الحل أبدا ولن يكون مبرَرا على الإطلاق”.

وشجعت الأميركيين على تعليم أطفالهم قصص “الأبطال الشجعان وغير الأنانيين الذين عملوا وضحوا لجعل هذا البلد أرضا للحرية”.

ودعت ميلانيا ترامب في الرسالة المصورة المنشورة على صفحتها الرسمية في تويتر، الأميركيين، إلى عدم إغفال استقامتهم وقيمهم، وأضافت “استغلوا كل فرصة لإظهار الاعتبار للآخرين، وبناء عادات جيدة في حياتنا اليومية”.

وطلبت السيدة الأولى من كل أميركي أن يكون سفيرا لمبادرتها “كن الأفضل”، “للتركيز على ما يوحدنا، والارتقاء فوق ما يفرقنا، واختيار الحب بدل الكراهية، والسلام بدل العنف”.

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) January 18, 2021