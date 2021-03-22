شاهد.. نادين نجيم تبكي على الهواء.. ما السبب ؟

لحظات مؤثرة عاشتها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، جعلتها تبكي على الهواء ، لافتة إلى أن أول شهرين بعد الانفصال كانا في منتهى الصعوبة لأنها انتقلت مع ابنها وابنتها إلى بيت جديد وكانا غير قادرين على التعود عليه.

وقالت نادين نسيب نجيم، خلال استضافتها في برنامج ”بصراحة“ مع الفنانة سلافة معمار، إنها كانت تبكي في كثير من الليالي ولا تستطع حتى تناول الطعام من القلق، مشيرة إلى أن السنة الماضية كانت بشعة للغاية عليها، سواء بعد انفصالها أو إصابتها بحادث تفجير مرفأ بيروت.

وأكدت أنه بعد إعلان طلاقها تم إطلاق العديد من الشائعات البشعة والظالمة والتي رفضت الرد عليها لأنها أخذت القرار بعد تفكير طويل، ولا أحد يعرف ما يدور داخل البيوت.

وأوضحت أنها عاشت فترة طويلة وطفلاها يحاولان التعود على المنزل الجديد ولا يستطيعان النوم بسهولة، وإذا هبت عاصفة يشعران بالخوف، إلى جانب أن طفليها كانا يرفضان أن تترك المنزل حتى لشراء الاحتياجات العادية، مشيرة إلى أنه لولا شقيقتها التي جاءت للجلوس معها لما استطاعت استكمال أعمالها الفنية.

وأضافت نجيم أنه مع بداية ارتياحهما للمنزل واستقرار حياتها حدث انفجار بيروت الذي دمر منزلها بالكامل، ما رتب عليها أن تبدأ حياتها بالكامل من جديد.

وأعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم في شهر سبتمبر عام 2017 عبر حسابها على موقع ”تويتر“ انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر، بعد زواج دام 7 سنوات، وغرّدت عبر ”تويتر“: ”القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار. الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد. شكراً لكل رسائلكم“.