شاهد.. نساء يعتدين على سائق بسبب الكمامة

يبدو أن هوس الإصابة بفيروس كورونا ألقى بظلاله على الملايين من الاشخاص حول العالم ، حيث تواجه امرأتان اتهامات بمضايقة سائق أوبر بعد نزاع حول ارتداء الكمامة وثقه مقطع فيديو ساعد الشرطة في التعرف على المتهمات.

ونقلت شبكة سي أن أن الأميركية أن المقطع يظهر السائق سوبهاكار خادكا، 32 عاما، في خلاف مع ثلاث زبونات رفضن ارتداء الكمامات كما هو مفروض في خدمة النقل “أوبر”. وتطور الخلاف إلى مضايقة السائق من قبلهن.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنها تعرفت على امرأتين من النساء الثلاث وهما أرنا كيمياي وماليزيا كينج البالغتين 24 عاما.

ويظهر الفيديو نزع كيمياي كمامتها كما نزعت كمامة السائق أيضا وبدأت في السعال في وجهه، كما حاولت انتزاع هاتفه.

وأشارت الشبكة إلى أن كينغ نزعت كمامتها أيضا وادعت إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو أن ضباطا اعتقلوا كينج، الخميس، بتهمة الاعتداء بمادة كيماوية حارقة والضرب والتآمر وانتهاك قانون الصحة والسلامة.

فيما أعلنت كيمياي عبر مستشارها القانوني بأنها ستسلم نفسها قريبا للشرطة، على أن تعلن الشرطة عن التهم الموجهة لها عند تسليمها لنفسها أو اعتقالها.

وقال خادكا لسي أن أن إنه نقل النساء الثلاث في سان فرانسيسكو، الأحد 7 مارس، لكنه سرعان ما أوقف الرحلة، بعد أن لاحظ أن إحدى الراكبات لم تكن ترتدي الكمامة، للسماح لها باقتناء كمامة من محطة وقود وهو ما فعلته.

وأضاف خادكا أنه بحلول ذلك الوقت كان قد سئم من سلوك الراكبات، فأخبرهن بنهاية الرحلة بعد عودة المرأة إلى السيارة، ما تسبب في غضبهن.

وقالت شركة “أوبر” إنها قررت منع النساء الثلاث من خدمتها فيما أعلنت دعمها للسائق.

يذكر أنه في مايو الماضي، فرضت أوبر على السائقين التقاط صور سيلفي في التطبيق للتحقق من أنهم يرتدون كمامة، كما يتعين على الركاب ارتداء الكمامة تبعا لإجراءات السلامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021