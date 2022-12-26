شاهد.. هدية جورجينا لكريستيانو رونالدو بمناسبة الكريسماس

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشكر إلى صديقته جورجينا رودريغيز؛ بعدما أهدته سيارة من ماركة “رولز رويس” بمناسبة الكريسماس.

ونشر رونالدو صورة للسيارة عبر حسابه على “إنستغرام”، موجهًا الشكر لجورجينا.

كما قامت جورجينا رودريغيز بنشر فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” تظهر خلالها فرحة رونالدو الكبيرة بعدما كشفت له عن هديتها في الكريسماس، كما ظهر في الفيديو شخص يرتدي ملابس الشخصية الخيالية “بابا نويل”، ويوزع الهدايا على أبناء رونالدو وجورجينا.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، ومع ذلك لم يتزوجا رغم إنجابهما ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

وأصبح رونالدو لاعبًا حرًا بمجرد فسخ عقده من قِبل مانشستر يونايتد، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وارتبط رونالدو بأكثر من نادِ، ولكن كان أقربهم حاليا النصر السعودي، حيث تشير التقارير الصحفية المختلفة إلى أن الدون بات قريبًا للانضمام إليهم.

وخاض النجم البرتغالي، 51 مباراة مع منتخب بلاده ومانشستر يونايتد خلال العام الحالي، سجل 16 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي لقب.

وبدأت مشاكل رونالدو في عام 2022، مع فشل فريقه السابق مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ الأمر الذي جعله يبدأ في البحث عن ترك الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلى أي نادٍ آخر، مشارك في البطولة.

وغاب “الدون” عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، ثم دخل في خلاف مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاغ، في أكثر من مناسبة.