شاهد.. والدة بيكيه توبخ شاكيرا و"تصفعها"

رصدت عدسات الكاميرات فيديو لمشاجرة بين الفنانة الكولومبية “شاكيرا” ووالدة جيرارد بيكيه، انتهت بصفع الأخيرة للفنانة.

وخلال الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت والدة بيكيه، وهي توبخ شاكيرا، وتصفعها على وجهها أثناء نقاش معين، ليظهر بشكل واضح عدم إحترامها لها، وسوء معاملتها.

Siempre siempre me dio mala espina este ser maligno. Pobre @shakira menos mal abriste los ojos. pic.twitter.com/FOoG1aAqwg — carladirty (@carla_dirty) January 23, 2023

ويبدو أن ما تفعله شاكيرا مع طليقها جيرارد بيكيه بعد انفصالهما لن يتوقف مع أغنية Bizarrap التي صدرت مؤخرا.

وفي التفاصيل وبحسب تقارير أجنية قامت شاكيرا إلى مضايقة والدة طليقها التي تسكن في منزل مقابل منزلها حيث وضعت دمية على شكل الساحرة الشريرة موجهة نحو المنزل مباشرة وذكرت التقارير أن هذه إشارة من شاكيرا تصف حماتها والدة اللاعب الإسباني المعتزل بأنها ساحرة شمطاء.

SHAKIRA está que se sale y coloca 1 Bruja en el balcón de su casa que da directamente a la de su SUEGRA.

¿Existe indirecta más directa? 😂 pic.twitter.com/EkdFiXLKPW — Marc 🐾 (@amaerx) January 12, 2023