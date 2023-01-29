الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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شاهد.. والدة بيكيه توبخ شاكيرا و"تصفعها"

منذ 43 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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رصدت عدسات الكاميرات فيديو لمشاجرة بين الفنانة الكولومبية “شاكيرا” ووالدة جيرارد بيكيه، انتهت بصفع الأخيرة للفنانة.

وخلال الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت والدة بيكيه، وهي توبخ شاكيرا، وتصفعها على وجهها أثناء نقاش معين، ليظهر بشكل واضح عدم إحترامها لها، وسوء معاملتها.

ويبدو أن ما تفعله شاكيرا مع طليقها جيرارد بيكيه بعد انفصالهما لن يتوقف مع أغنية Bizarrap التي صدرت مؤخرا.

وفي التفاصيل وبحسب تقارير أجنية قامت شاكيرا إلى مضايقة والدة طليقها التي تسكن في منزل مقابل منزلها حيث وضعت دمية على شكل الساحرة الشريرة موجهة نحو المنزل مباشرة وذكرت التقارير أن هذه إشارة من شاكيرا تصف حماتها والدة اللاعب الإسباني المعتزل بأنها ساحرة شمطاء.

 

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