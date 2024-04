شاهد.. "يوتيوبر" يوثق سقوطه المرعب من ارتفاع شاهق

نجا يوتيوبر أميركي شهير من الموت بأعجوبة بعد سقوط طائرته الشراعية في صحراء تكساس أثناء طيرانها بسرعة 92 كيلومترا في الساعة، قيما وثقت كاميراته الخاصة سقوطه المرعب من ارتفاع شاهق.

ووثق مقطع فيديو لكاميرا معلقة على رأسه لحظة سقوط الطيار المظلي أنتوني فيلا البالغ 33 عاما، عندما كان يختبر الطراز الحديث من الطائرة الشراعية شمال غرب أوستن حيث هوت الطائرة فجأة من على ارتفاع نحو 30 مترا في الهواء، وفق ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

