شاومي تعلن عن أحدث هواتفها الذكية فى العالم

انضم اليوم هاتفين في الفئة المتوسطة لشركة شاومي حيث أعلنت عنهما الشركة في الفئة المتوسطة ، لكن بمواصفات ثورية تضعها في الفئة الرائدة مع سعر رخيص يناسب الجميع ، حيث ينضم هذا الهاتفين الي سلسلة Poco الشهيرة ، ويأتي الهاتف الاول Poco X4 GT بمواصفات موجهة اكثر لعشاق الالعاب بفضل الشاشة التي تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز ، والهاتف الثاني Xiaomi Poco F4 الذي يأتي بمواصفات متقاربة مع أول هاتف من سلسلة Poco يأتي مزود بمثبت بصري OIS في كاميرا الهاتف الرئيسية.

ويأتي الهاتف الاول Poco X4 GT بمواصفات تشمل معالج Dimensity 8100 ثماني النواة المميز من ميديا تك بمعمارية 5 نانومتر مع معالج رسومي Mali-G610 MC6 ، ويعمل الهاتف بأحدث انظمة اندرويد الاصدار 12 مع واجهة MIUI 13 الخاصة بهواتف Poco ، وللعلم يتفوق معالج Dimensity 8100 علي معالج Snapdragon 870 الذي يأتي في هاتف Poco F4 في معظم اختبارات الأداء ، حيث تعد الشركة هذا الهاتف خصيصا للالعاب بشاشة بمعدل تحديث عالي 144 هرتز وهو أكبر معدل تحديث يأتي في هاتف في هذه السلسلة ، وتأتي الشاشة بقياس 6.6 بدقة FHD+ مع دعم Dolby Vision بمعدل سطوع 650 شمعة مع حماية Gorilla Glass 5 .

وبفضل استخدام هذا المعالج يأتي بتقنية LiquidCool Technology 2.0 التي تعمل علي إدارة ارتفاع حرارة الهاتف مع وجود 7 طبقات ايضا من الجرافيت التي تساعد في التخلص من درجات الحرارة المرتفعة ، و يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت LPDDR5 مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت او 256 جيجابايت ، ويأتي الهاتف بمنفذ سماعة 3.5 ملم الذي يهم العديد من ممارسي الألعاب في سرعة نقل الصوت مقارنة بالسماعات التي تعمل بتقنية بلوتوث مع توفر تقنية مكبرات الصوت المزدوجة من Dolby Atmos ، ويأتي الهاتف ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط التي تمكنك من شحن الهاتف خلال 46 دقيقة فقط بالإضافة إلى سعة البطارية الكبيرة التي تدوم طويلاً اثناء الاستخدام .

اما بخصوص القدرات التصويرية للهاتف يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بالاضافة الي كاميرا 8 ميجابكسل بزاوية عريضة 120 درجة مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل ، مع كاميرا امامية بدقة 20 ميجا بكسل، وسيكون الهاتف متوافر في الاسواق بداية من 27 يونوين القادم ، ويبدأ سعر الهاتف من 380 يورو لنسخة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت و 430 يورو لنسخة بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت .

وبالحديث عن هاتف Poco F4 يأتي بنفس مواصفات هاتف Poco X4 GT مع بعض الاختلافات التي تشمل الشاشة تأتي بمعدل تحديث 120 هيرتز من AMOLED و معالج المركز الذي يأتي من كوالكوم اصدار Snapdragon 870 5G ، والذاكرة العشوائية التي تأتي بالعديد من الخيارات بداية من 6 جيجا رام ووصلا الي 12 جيجا رام ، اما الاختلاف الذي يأتي في الكاميرا هيا أنها تأتي بمثبت بصري OIS لأول مرة في هذه السلسلة ، وسعة البطارية تأتي اقل من الهاتف الأول بسعة 4500 مللي امبير مع نفس تقنية الشحن السريع ، وسيكون الهاتف متاح في الأسواق بداية 27 يونيو القادم مع أسعار تبدأ من 340 يورو .