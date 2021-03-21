شتمهم على فيسبوك فقتلوه ... هذا ما حدث في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على 3 مواطنين بتهمة قتل آخر في محافظة كربلاء، انتقاما منه؛ لأنه شتمهم على موقع فيسبوك.

وفي تفاصيل الحادثة أفادت شرطة محافظة كربلاء، بأن ”قسم مكافحة الإجرام استخبر بوجود جثة شخص ملقاة في قضاء الحر مصابة بطلق ناري“، مشيرة إلى أن ”إلقاء القبض على الجناة تم خلال ساعة واحدة“.

وتابعت، أنه ”بعد مواجهة المتهمين بالأدلة انهاروا واعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المجني عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم، كون المجني عليه يقوم بسبهم وشتمهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)“.

وأشار إلى أنه ”تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة، وهو مسدس نوع هواك ٩ملم والدراجة النارية التي كان يقودها المتهمون عند تنفيذهم جريمة القتل“.

وبحسب تقارير رسمية، فإن العراق من أكثر الدول العربية التي حدثت فيها جرائم قتل جنائية في العام الماضي، بنسبة 11.5% لكل 100 ألف نسمة.

ونهاية العام الماضي، أكدت الداخلية العراقية، ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة، في الوقت الذي تسجل فيه الأجهزة الأمنية بشكل يومي، عددا من عمليات اغتيال بدوافع جنائية، وسرقة منازل، وسطو مسلح، ونزاعات عشائرية.