"شتي يا بيروت" عمل فني محبوك بالإنسانية

بعد عرض ١٢ حلقة من مسلسل ” شتي يا بيروت” من أصل ٣٠ ، على منصة “ شاهد” و الذي يلعب بطولته النجم عابد فهد والطفل حسن مرعي ( من ذوي الاحتياجات الخاصة) والسا زغيب وزينة مكي وفادي أبي سمرا ولين غرة بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين والسوريين، يمكننا القول أن هذا العمل الفني محبوك بالإنسانية، التي كتبها المؤلف بلال شحادات وجسدتها عدسة المخرج إيلي السمعان. هذا العمل الذي أنتجته شركة ” صباح إخوان” يتناول قضية الثأر بين العائلة الواحدة بأسلوب جديد يحاكي الواقع من خلال قصة عائلة الزيات، حيث يقوم الأخ الأكبر بالاستيلاء على ورث الأخ الأصغر ورغم ذلك تنشأ قصتا حب بين الأبناء، فعبد الله(عابد فهد) يغرم بإبنة عمه مريم ( ديما بياعة) و عبد القادر ( ايهاب شعبان) يعشق يم ( لين غرة) وبعد أن يتقدما الرجلين للزواج من أبنتي عمهما يتم رفضهما مما يجعل الأربعة يتفقان على الهرب والزواج خطيفة لكن ” يم” تتراجع في اللحظة الأخيرة خوفا على مشاعر والدها إنما “مريم” تهرب وتتزوج من “عبد الله” ما يثير غضب والدها وشقيقها ” عامر” اللذين يتوجها إلى منزل أبو عبد الله وهناك تقع المصيبة ويقتل العم ” أبو عامر” عن طريق الخطأ بمسدس ” عبدالله”. مما يضطره للهرب مع زوجته الحامل إلى لبنان عن طريق الحدود السورية- اللبنانية بطريقة غير شرعية لكن ” مريم” تضع مولودها على الطريق وتموت.

تمر السنوات ويظهر ” عبد الله في بيروت مع أبنه ” أيوب” ” من ذوي الهمم” وتدخل على حياته قصص وشخصيات جديدة إلى أن يقوم شقيقه بخيانته ويكشف مكانه وتتوالى الأحداث المثيرة والمتشعبة. في البداية لا بد من الإشادة بسيناريو بلال شحادات الذي كتب نصا مليئا بالمشاعر الإنسانية أولا من خلال علاقة أب مع ابنه المريض وهنا نقطة تحسب لجميع العاملين في هذا.

المسلسل لأن إدارة طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى ممثلين محترفين ومخرج باله طويل وهذا ما أستطاع أن يفعله عابد فهد وإيلي السمعان حيث تعاملا مع هذا الطفل بإحترافية عالية لامست القلوب. ولا شك أن النص يحتوي على قصص متعددة والكاتب لم يحصر الحكاية بخط درامي واحد، فهناك قصة أماني( السا زغيب) ونور ( زينة مكي) ووالدهما المريض بسرطان الدماغ القدير عمر ميقاتي وقصة المتاجرة بالبشر عبر عصابات تهريب الناس عبر الحدود البرية والبحر وقصص العاهرات اللواتي أجبرن على ممارسة البغاء من أجل تأمين لقمة العيش وحكايا أخرى حتما ستظهر في الحلقات المقبلة. إنما يجب الإشادة باداء السا زغيب التي تلعب دور أماني تلك المرأة المقهورة التي تعمل سائقة تاكسي لتصرف على بيتها لأن زوجها ” عبده شاهين” مستهتر ويعيرها بعدم قدرتها على الإنجاب وقد إستطاعت زغيب أن تقدم شخصيتها بتميز وأداء متقن بعيد عن أي مبالغات إذ أن مشاعرها محسوبة ويعتبر هذا الدور نقطة إضافية في مسيرتها الفنية. أما زينة مكي التي تؤدي دور الممرضة” نور” صباحا والعاهرة ليلا من أجل أن تؤمن ثمن عملية والدها المريض إلا أن القدر يضعها في طريق شخصية مهمة ” عاصي الخطيب” جيري غزال أبن الوزير .

مكي أحاكت شخصيتها كأنها تحيك قطعة ” كروشيه” فنية لا يشوبها أي غلطة . إذا مسلسل ” شتي يا بيروت” حتى الان عملا يستحق المشاهدة لما فيه من تميز على كل الأصعدة حتى أغنية الشارة التي كتبها مازن ضاهر ولحنها فضل سليمان ووزعها موسيقيا عمر الصباغ وأداها بشار جواد.