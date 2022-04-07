“لقب شرير”.. بمَ يشبّه موظّفو “ميتا” مديرهم مارك زوكربرغ؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” الأميركية مارك زكربرغ إنّ موظّفيه يلقّبونه “بشكل ودّي” “عين سورون”، لأن طاقته يمكنها ان تحرقهم، مشبهينه بذلك بالشخصية الشريرة في أفلام “ملك الخواتم” lord of the rings.

وفي مقابلة أجريت مع زكربرغ في اواخر آذار، سئل عن الطريقة التي يتبعها ليتمكن من البقاء منتجا في مكان العمل على الرغم من إغراقه بالمعلومات.

وقبل ان يطلق التصريح الغريب عن موظفيه، زكربرغ البالغ من العمر ٣٧ عاما، قال انه غالبا يواجه صعوبة بما يخص الانتاجية.

“بعض الاشخاص الذين أعمل معهم في الشركة، يقولون بشكل ودّي ان قوة انتباهي تشبه “عين سورون”. يقول زكربرغ. مضيفا: “يقولون لي ان لدي كمية لا متناهية من الطاقة عند العمل على شيء، واذا وجهت هذا الكم من الطاقة على اي فريق، يمكنني ان أحرقهم”.

زكربرغ أضاف أنه يحاول ان “بسيطر على طاقته”في العمل حتى لا يغرق موظفيه بالطلبات.

وقامت فيسبوك العام الماضي بإطلاق تسمية جديدة على الشركة المالكة وهي “ميتا”.