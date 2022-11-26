شذى حسون: لا أعطي فرصة لأي شخص للتعرض لي بأي طريقة.. وأخاف من الزواج والالتزام

حلّت الفنانة العراقية شذى حسون ضيفة على الاعلامي رودولف هلال ضمن برنامج “المجهول” عبر صوت بيروت انترناشونال.

واعتبرت حسون أن لبنان بلد يعاني الكثير، وحزنت على ما يحصل فيه، معتبرة ان لبنان بلد حقق لها حلمها ونجاحها. وتمنت ان تمرّ هذه الازمة على الشعب اللبناني ولبنان.

وأوضحت أنها دائماً تكون “مرآة” الشخص الاخر، مضيفة انها في العديد من المرات تجبر على ان تكون ديبلوماسية لتمشي الأمور.

ورأت ان العراق بلد كبير ومن المؤكد ان هناك الكثير من الصعوبات والتحديات من الناحية الفنية، حيث ان هناك الكثير من الناس ضد الفن لأنهم لديهم معتقداتهم مثل الكثير من البلدان الاخرى، مؤكدة انه ليس كل الناس ضد الفن.

وقالت حسون إني إنسانة غير منافقة وأفعل قناعتي، وأنا عـ”راقية بالروح والدم وبالاوراق”. وشددت على ان الفن ليس حرام او ضد الاخلاقيات أو مخلّ بالآداب، وحان الوقت ان نكرّم الفنانين في العراق.

واعتبرت ان الحب يمكن ان يذلّ الفنان. ولفتت الى ان الفنان لا يجب ان يتدخل في الدين والسياسة ودوره ان يسعد الناس بفنّه. وأوضحت انها ضد تغيير الدين، وأنها ضد العنف الأسري. وأكدت انها لم تفكر بالانتحار أبدا ولم تتزوج.

فنياً، كشفت ان “رحمة أحمد” فنانة مثابرة، واشتغلت على نفسها وأتمنى لها الخير، وليس لدي مشكلة بالعمل معها. وقالت ان “لكل فعل ردة فعل”، مؤكدة انها لا تكره الفنانة “رحمة”.

وقالت حسون انه لا يهمها ان تكون فنانة العراق الاولى بل مطربة الوطن العربي الاولى، لافتة الى انها لا تغني فقط العراقي وانها بدأت الغناء باللهجة اللبنانية، وتغني الخليجي ونجحت.

وشددت على انها لا تعطي فرصة لأي شخص للتعرض لها بأي طريقة. وقالت انها تعرضت لسرقة مبالغ مالية من مقربين منها.

وكشفت انها لا تخاف من الموت، والتقدم بالعمر. ولفتت الى انها تحب الحب، وتتمنى ان يصبح لديها اطفال، الا انها تخاف من الزواج والالتزام. وأكدت انها لا تفعل اي خطأ وان الفن ليس “حرام”، وانها تعيش حياتها بشكل طبيعي.

وحكمت حسون على الفنان محمد رمضان بالبراءة، معتبرة انه ظاهرة، وشخص ذكي جدا. أمّا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قالت: “لعدم اظهار حياتها الخاصة للعلن”.

وختمت ان الجميع يحب الفن والعراق مصدر الفن والحضارة.