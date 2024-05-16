شراكة تصميم بين دار أزياء "هوغو بوس" و "بيكهام" نجم مانشستر يونايتد

أعلنت دار أزياء هوجو بوس الألمانية اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، أنها أبرمت شراكة تصميم تمتد لعدة سنوات مع ديفيد بيكام لاعب خط الوسط السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار سعيها لتعزيز الطلب على علامتها التجارية.

وقالت الشركة إن التعاون يشمل مجموعة صممها ديفيد بيكام لملابس الرجال الرسمية والعادية مع إطلاق المجموعة الأولى في ربيع وصيف عام 2025.

ولدى دار الأزياء الألمانية مهمة لتوسعة أعمالها وتسعى لزيادة الإنفاق على التسويق بعد تجديد العلامة التجارية عام 2022 وافتتاح 102 فرع بيع جديد عام 2023.

لكن أسهمها انخفضت هذا العام بعد تحذيرها من تباطؤ نمو عمليات البيع.