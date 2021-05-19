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شرطان من "مبابي" لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

19 - مايو - 2021
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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وضع المهاجم كيليان مبابي شرطين أمام نادي باريس سان جيرمان، من أجل الموافقة على عرض تجديد عقده، حسب ما أكدته صحيفة “لو باريزيان ” الفرنسية.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي نهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لتجديد عقده بعد تجديد عقد البرازيلي نيمار، ورغبة من ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ 22 عاما.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن سان جيرمان عرض على مبابي التجديد لثلاث سنوات، أي حتى عام 2025 ، مع إمكانية الرحيل في صيف 2024.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الخيار لم يرق لمبابي، الذي يريد التجديد حتى عام 2023، من أجل أن يتمكن من الرحيل في صيف 2022.

أما الشرط الآخر لمبابي فيتضمن بعض الضمانات الرياضية، من خلال جعل الفريق أكثر تنافسية على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

حيث يرى المهاجم أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن واحد على الأقل، بالإضافة للاعب وسط يجمع بين التأثير والأسلوب الفني، خاصة وأن أليساندرو فلورينزي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا وجانا جاي لم يقدموا المستوى المأمول.

جدير بالذكر أن مبابي خاض بقميص سان جيرمان هذا الموسم 45 مباراة وسجل 40 هدفا.

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