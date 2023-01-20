شرطة برشلونة تعتقل ألفيس بمزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي

أكدت شرطة برشلونة اعتقال داني ألفيس مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم الجمعة بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

ونفى ألفيس هذه المزاعم في وقت سابق، وبدأت محكمة في قطالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر\كانون الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيس، لاعب بوماس المكسيكي حاليا، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهي.

وأقر ألفيس بأنه كان في الملهي مع أشخاص اخرين لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال لصحفيين “كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص، لا أعرف هذه السيدة… كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا”.

وأصبح ألفيس “39 عاما” أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.