شركات عالمية تُعاقب ويل سميث.. ومستقبله في المجهول

الى هذه الساعة لاتزال صفعة ويل سميث لمقدم حفل الاوسكار ريس روك حديث الساعة، وبالرغم من اعتذار سميث الا ان الأمور لم تهدأ، حيث أعلنت شركتا أبل ونتفيكلس إلغاء مشروعات كانت مقررة سلفاً حول حياة الفنان الصافع، وذلك وفقاً لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وأضافت أن نتفيلكس ومن قبل شركة سوني علقتا مشاريعهما مع النجم الذي وصفته الصحية بـ”المضطرب”.

وبحسب المعلومات فإن نتفيلكس تتجه لاستبدال مشروعاتها حول حياة ويل سميث بأفكار أخرى عن ممثلين من السود، معتبرة العمل مع ويل سميث أصبح مجازفة كبيرة.

كما تخطط الشركة للعمل مع ممثلين أكثر ودا، مثل مايك إيبس وميشيل جوردان، ويذكر أن الممثل والمغني الأميركي ويل سميث كان اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.

وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إن “سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر”، ورغم ذلك لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي طالت سميث وسط مخاوف من تطورات جديدة.