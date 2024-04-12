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شركة أمريكية تُخطط لطرح بديل للقهوة مصنوع من بذور التمر والجوافة

منذ 37 دقيقة
شركة أمريكية تعتزم طرح بديل للقهوة من بذور التمر والجوافة حفاظا على البيئة

شركة أمريكية تعتزم طرح بديل للقهوة من بذور التمر والجوافة حفاظا على البيئة

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تعتزم سلسلة متاجر القهوة الأمريكية بلوستون لين بدء بيع قهوة اسبريسو في آب/أغسطس مصنوعة من بذور التمر والجوافة ودوار الشمس، وذلك كبديل مستدام عن حبوب القهوة التقليدية.

ومن المقرر طرح هذا النوع من القهوة للبيع في جميع متاجر بلوستون البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة، والتي تقدمها شركة أتومو كوفي الناشئة في سياتل، والتي قالت إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام كانت ستؤول إلى النفايات. وقالت الشركة إنها تريد تقديم بديل أكثر استدامة للقهوة.

مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، يتزايد التدقيق بشأن البصمة الكربونية في قطاع الزراعة. ويستخدم مزارعو القهوة حاليا تقنيات لتقليل أو حتى القضاء على انبعاثات الكربون. وتمتص أشجار القهوة، شأنها شأن النباتات الأخرى، ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكن موادا كيميائية مثل الأسمدة النيتروجينية تسبب انبعاثات كبيرة.

وقال نيكولاس ستون الرئيس التنفيذي لبلوستون لين في بيان “يمثل هذا فرصة لعملائنا للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر الذي يحافظ على معاييرنا العالية للجودة والذوق بينما يتماشى مع التزامنا بمراعاة البيئة”.

    المصدر :
  • رويترز

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