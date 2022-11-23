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شركة تسلا في مأزق مجدداً.. حريق كبير التهم سيارة

منذ 47 دقيقة
حريق كبير التهم سيارة تسلا

حريق كبير التهم سيارة تسلا

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كافح رجال إطفاء متطوعون لإطفاء حريق كبير اندلع في سيارة من نوع “تسلا”، في ريف ولاية بنسلفانيا الأميركية، حسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال المصدر إن إخماد الحريق، الذي اشتعل، الثلاثاء، في سيارة “تسلا إس”، استغرق ساعتين من الجهود المتواصلة، استخدم فيها رجال الإطفاء أكثر من 45 ألف لتر من المياه.

وأوضح أن الحادث وقع في حدود الساعة 11 صباحا، وذلك في الممر الغربي الحدودي للطريق السريع رقم 80، شمالي مدينة بيتسبرغ.

وذكر فريق “موريس” للمتطوعين في جهود الإطفاء: “لإعطائكم فكرة عن خطورة الحادث، يمكن لأطقم العمل عادة إطفاء حريق سيارة باستخدام نحو 1800 لتر من المياه أو أقل”.

وأضاف: “لكن في حريق سيارة تسلا، جرى استخدام ما يقرب من 12000 غالون من المياه (نحو 45 ألف لتر)”.

وذكر الفريق أن الحريق اندلع في بطارية السيارة وهو من نوع “الليثيوم”، مبرزا “الحريق كان يستمر في الاشتعال لأن البطارية تحافظ على درجات حرارة عالية، وهو ما تطلب ساعتين من الجهود المتواصلة”.

    المصدر :
  • وكالات

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