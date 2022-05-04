شركة فرنسية تحذر من استخدام زيت الزيتون.. اليكم السبب

يعد استعمال زيت الزيتون من اولويات اي مطبخ في العالم، بسبب اضافته لنكهات متميزة على الطعام، ولكن غالباً ما يحاول الكثير من السيدات معرفة سبب احتراق الأواني الخاصة بها أثناء الطبخ بسرعة شديدة، ولا تدري السبب المؤدى لهذة المشكلة، ولكن قد يكون زيت الزيتون هو السبب في إتلاف الأواني غير اللاصقة لأنه يحترق بسرعة كبيرة.

فبحسب ما كتبت شركة “Le Creuset” الفرنسية لأدوات المطبخ الفاخرة إلى العملاء تحثهم على استخدام بديل لزيت الزيتون بنقطة احتراق أعلى، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقيل لأحد العملاء الذين اشتكوا من تلف المقلاة غير اللاصقة “ننصح بتجنب استخدام زيت الزيتون ونوصي بالزيوت التي تحتوي على نقطة احتراق أعلى مثل زيت بذور اللفت وزيت جوز الهند وزيت عباد الشمس”، بإلاضافة أن زيت الزيتون يتميز بدرجة احتراق منخفضة جداً، ويمكن أن يشكل ذلك طبقةً بنية اللون على المقلاة “الزيت المحترق”، مما يخلق حاجزاً بين الطعام والوعاء.

وقال الشيف مارك غريناواي إنه يجب استخدام زيت الزيتون كرذاذ وللتزيين، وقال “لا تطبخ بزيت الزيتون إنه يزيل التفلون من الأواني التقليدية غير اللاصقة أو الحروق”.

وليس هذا فحسب حيث تحتوي الزيوت غير المكررة على نقطة دخان أقل لأنها تحتوي على المزيد من المعادن والإنزيمات والمركبات الأخرى، وتشمل الزيوت التي تحتوي على نقطة احتراق أعلى زيت الأفوكادو واللوز والكانولا والذرة والفول السوداني.