شركة مصرية ترسل رواتب الموظفين لأمهاتهم.. بمناسبة عيد الأم!

قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق في مصر إرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم، احتفالا منها بعيد الأم.

وبحسب بيان صادر عن الشركة نشرته “العربية”، أكدت أنها أرسلت رواتب الموظفين لأمهاتهم، تقديرا منها لدورهم في تنشئة أولادهم على حب العمل واحترام النظام.

وقال البيان: “السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما”.

وأكدت أنه “بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن”.

وأكد مدير الشركة أن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد أفراد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخصا، مضيفاً أنها كانت على سبيل المزاح ثم وافقت عليها إدارة الشركة، لافتا إلى أن جميع الموظفين استغربوا من الفكرة إلا أنهم قبلوا بها فيما بعد.

وعن رد فعل الأمهات تجاه الخطوة، أكد مدير الشركة أنها كانت مصدر سعادة لهم، حيث عبروا عن فرحتهم بمعرفتهم رواتب أبنائهم.

يشار إلى أن تاريخ 21 آذار من كل عام، هو احتفال سنوي بالأمهات في العديد من الدول العربية، تقديرا لدورهن مع أبنائهن، وكتعبير لرد الجميل على سنوات من الجهد وسهر الليالي في تربيتهم وتنشئتهم.

وقد نبعت فكرة “عيد الأم” في العالم العربي، في خمسينيات القرن الماضي، من اقتراح تقدم به الصحفي الراحل، علي أمين، أحد مؤسسي مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية المصرية، وذلك في مقال نشره في عموده الشهير “فكرة”، جاء فيه “لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه “يوم الأم”، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.