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شركة "Belive" الفرنسية للموسيقى تقول إن مجموعة "Warner Music" لن تقدم عرضاً للاستحواذ عليها

منذ ساعة واحدة
شركة بيليف الفرنسية للموسيقى

شركة بيليف الفرنسية للموسيقى

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قالت شركة بيليف الفرنسية للموسيقى الرقمية في بيان، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، إن مجموعة وارنر ميوزيك لن تقدم عرضا للاستحواذ عليها.

وكانت مجموعة وارنر ميوزيك قد أعلنت الشهر الماضي عزمها تقديم عرض بقيمة 17 يورو على الأقل (18.42 دولار) للسهم الواحد في بيليف لتصل بذلك قيمة أسهم الشركة إلى 1.65 مليار يورو (1.79 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز عرض استحواذ قدمه كونسورتيوم في وقت سابق.

وعرض الكونسورتيوم المؤلف من كبار المساهمين في بيليف 15 يورو للسهم الواحد في الشركة مما جعل قيمتها تقدر بنحو 1.52 مليار يورو، وهو العرض الذي أيده مجلس إدارة الشركة.

وقالت شركة بيليف في بيان “سندرس الوضع مع جميع الأطراف المعنية (ومنها الكونسورتيوم) لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بالتطور المحتمل (لعملية) الاستحواذ”.

وتتعاون بيليف، التي تأسست في 2005 على يد دينيس لاديجاليري، مع الموسيقيين وشركات الموسيقى للمساعدة في بناء علاماتهم التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووضع أعمالهم على منصات بث الموسيقى.

(الدولار = 0.9229 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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