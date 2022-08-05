شقيق صلاح رمزي يكشف وضعه الصحي: وعكة صحية صعبة.. ادعوا له!

كشف الفنان المصري شريف رمزي عن تعرض شقيقه صلاح رمزي لوعكة صحية صعبة، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

وكتب شريف رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” قائلا: “أخويا صلاح رمزي فى حالة حرجة جدا في المستشفى، أرجو الدعاء”.

وتحدث الفنان شريف رمزي عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزي في تسجيل صوتي له لبرنامج “عرب وود” بعد الإعلان عن مرضه.

وقال شريف رمزي في التسجيل الصوتي:” للأسف لسه الحالة حرجة ومش مستقرة خالص.. وهو حاليا في المستشفى.. أرجو من الناس كلها الدعاء له.. لأن مفيش حاجة في إيدينا وإيد الدكاترة إلا ندعيله”.

كما كتبت الفنانة ريهام أيمن زوجة شريف رمزى، لتطلب الدعاء لشقيقه وقالت: “أطيب وأحن قلب يعني صلاح رمزي ربنا يشفيك يا رب ويقومك لينا بألف سلامة، ويطمن قلوبنا عليك فى أسرع وقت يا رب أمين، أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وفعلت المنتجة شهد رمزي الشيء نفسه، وطلبت الدعاء لشقيقها صلاح رمزي، قائلة: “أخويا وتوأم روحي صلاح حالته حرجة جدا، أرجو الدعاء، الدعاء يرد القدر، بعتذر لعدم قدرتي على الرد”.

وتابعت: “أحن وأطهر وأجمل وأخلص أخ وعوض أبويا، صلاح رمزي، ربنا يشفيك”.