شكل النظام الشمسي يشبه الـ"كرواسون"

قد تبدو وكأنها شيء تنظر إليه على طاولة الإفطار. لكنّ هذا التجسيد الفني على شكل كرواسون هو في الواقع شكل نظامنا الشمسي بحسب ما يعتقده العلماء، والآن قد يكون لديهم الجواب عن السبب.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: تشير دراسة جديدة إلى أنّ جزيئات الهيدروجين التي تصطدم بنظامنا الشمسي من الخارج يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في ثني شكل الفقاعة الواقية التي تحيط بالشمس وكواكبها.

هذه الفقاعة، المعروفة باسم الغلاف الشمسي، تعمل على إيواء الأجسام في النظام الشمسي من الإشعاع الكوني القوي المنبعث من المستعرات العظمى، والانفجارات الأخيرة للنجوم المحتضرة في جميع أنحاء الكون.

ويقول العلماء أنه لولا ذلك لكان هناك خطر متزايد على الحياة على الأرض وأيضاً لرواد الفضاء في الفضاء. يتم إنشاء الغلاف الشمسي عن طريق الرياح والإشعاع من الشمس لأنها تتدفق إلى الخارج في الفضاء بين النجوم.

إنّ نفاثات مزدوجة من المواد، والتي تعرف باسم طائرات الغلاف الشمسي، تنبثق من أقطاب الشمس، ولكن بدلاً من إطلاق النار مباشرة، فإنها تنحني لتشكيل ذيول النظام الشمسي وتبدو وكأنها نقاط كرواسون.

الآن وجدت دراسة بقيادة جامعة بوسطن السبب في أن هذا الغلاف الشمسي يتشكل في شكل يشبه المعجنات، وكل شيء يتعلق بجزيئات الهيدروجين المحايدة من الفضاء بين النجوم.

لهذه الجسيمات كميات متساوية من الشحنات الموجبة والسالبة، وبالتالي لا تحمل أي شحنة على الإطلاق، وهي تجعل الطائرات الهليوسفيرية غير مستقرة وتسبب لها الانحناء إلى الداخل.

“كيف يكون هذا مناسباً للمجتمع؟ قال عالم الفيزياء الفلكية جيمس دريك من جامعة ميريلاند إنّ الفقاعة التي تحيط بنا، والتي تنتجها الشمس، توفر الحماية من الأشعة الكونية المجرية، ويمكن أن يؤثر شكلها على كيفية وصول تلك الأشعة إلى الغلاف الشمسي”.

“هناك الكثير من النظريات عن الطريقة التي يمكن أن تتأثر بها الأشعة الكونية المجرية ببنية الغلاف الشمسي، هل لها تجاعيد وطيات وهذا النوع من الأشياء؟ “.

كان دريك جزءاً من فريق من علماء الفيزياء الفلكية الذين أجروا دراسة بقيادة ميراف أوفر من جامعة بوسطن.

نظراً لأننا داخل الغلاف الشمسي، فإنّ حدود التأثير الشمسي هذه غير مرئية في الواقع، مما يجعل من الصعب تحديد شكلها.

يعتقد العلماء أنه كان على شكل مذنب، مع حافة مستديرة طويلة الذيل وراء ذلك.

لكن البيانات من ثلاث مركبات فضائية سافرت إلى المناطق البعيدة من النظام الشمسي، وهما مسبار فوياجر ونيو هورايزونز، وجدت أنها أشبه بالكرواسون. كان السؤال الذي أرادت أوفر وفريقها الإجابة عليه هو سبب تشكيله بهذه الطريقة وكيف تصبح الطائرات الشمسية غير مستقرة.

“لماذا النجوم والثقوب السوداء، والشمس الخاصة بنا، تخرج طائرات غير مستقرة؟ سألت أوفر.

“نحن نرى هذه طائرات تظهر كأعمدة غير منتظمة، وعلماء الفيزياء الفلكية يتساءلون لسنوات لماذا هذه الأشكال تمثل عدم الاستقرار”.

باستخدام نموذج كمبيوتر، وجد الباحثون أنه عندما تم إخراج جزيئات الهيدروجين المحايدة من المحاكاة، أصبحت الطائرات القادمة من الشمس “مستقرة للغاية”.

ولكن عندما تم إعادتها، ” تبدأ الأمور في الانحناء، يبدأ محور المركز في التلوي، وهذا يعني أنّ شيئاً ما داخل الطائرات الشمسية أصبح غير مستقر للغاية،” قالت أوفر.

وقال الباحثون أنّ هذا يحدث بسبب تفاعل جزيئات الهيدروجين المحايدة مع المادة المتأينة في الهيليوشيث-المنطقة الخارجية للغلاف الشمسي.

يولد هذا عدم استقرار Rayleigh-Taylor ، وهو نوع من عدم الاستقرار يحدث عند المواجهة بين سوائل ذات كثافات مختلفة عندما يدفع السائل الأخف إلى السائل الأثقل.

وهذا بدوره ينتج اضطرابات واسعة النطاق في ذيول الغلاف الشمسي. ‘الكون ليس هادئاً. لا يحاول نموذج BU الخاص بنا قطع الفوضى، مما سمح لي بتحديد سبب عدم استقرار الغلاف الشمسي… وهي جزيئات الهيدروجين المحايدة “. قالت أوفر.

“هذه النتيجة هي انفراجة كبيرة حقاً، لقد وضعتنا حقاً في اتجاه اكتشاف لماذا يحصل نموذجنا للغلاف الشمسي المميز على شكل كرواسون ولماذا لا تفعل النماذج الأخرى”.