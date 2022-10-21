شكوك تساور ريال مدريد بسبب مبابي

أثار “كيليان مبابي”، نجم باريس سان جيرمان، شكوك مسؤولي ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها الى أن المشاكل الأخيرة التي افتعلها مبابي، سواء بالتصارع مع زميله نيمار على تسديد ركلات الجزاء أو أزمته مع اتحاد الكرة الفرنسي، أثارت العديد من علامات الاستفهام حول شخصيته.

وأضافت أنه رغم الضجة الأخيرة المثارة حوله، وتأكيد كيليان مبابي أنه لم يطلب الرحيل، فإن قيمته السوقية لم تهتز (200 مليون يورو)، وفقًا لمرصد “CIES” الاقتصادي.

كما ذكرت أن هناك 3 أندية فقط بإمكانها ضم مبابي بهذا المبلغ الضخم، وهم “ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي”، علمًا بأن تعاقد اللاعب الفرنسي ممتد حتى صيف 2025.

وقالت: “التعاقد مع كيليان براتبه الضخم ربما يسبب مشاكل داخل غرفة خلع الملابس، لكنّ الريال لم يغلق الباب أمام ضم مبابي، رغم علم المسؤولين أن إدارة باريس لن تسمح له بالرحيل على المدى القصير”، لافتةً إلى أن تصرفات مبابي وسلوكه تثير التساؤلات في ريال مدريد، الذي يؤمن بسياسة أن الارتباط بالملكي يجب أن يكون له الأسبقية والأولوية على كل شيء.

ويتخوف ريال مدريد أيضا من إمكانية تأثير صفقة كيليان مبابي صاحب الـ23 عاما على تطور الثلاثي فينيسيوس وفيدريكو فالفيردي ورودريجو.